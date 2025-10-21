logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Que alcalde y gobernador declaren por el caso Rich

Padres de víctimas formalizan demanda ante el TEJA

Por Martín Rodríguez

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Que alcalde y gobernador declaren por el caso Rich

Cinco padres de familia, a nombre de igual número de víctimas mortales o lesionadas, presentaron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) una demanda para que llame a comparecer a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado, secretario y de la Alcaldía de la capital.

La finalidad es que respondan por la petición de seguir procesos de responsabilidad en contra de los funcionarios directamente relacionados con el caso Rich.

Los cinco padres de las víctimas formularon sus denuncias en el área administrativa, luego de que ninguno de los casos fue turnado al Ministerio Público, y ellos demandan que también las autoridades rindan cuentas por lo que se refiere a la operación del antro.

Se pretende que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa avance en sus propias investigaciones, y dé seguimiento al caso, en materia de la responsabilidades de los servidores públicos,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los padres de las víctimas consideraron que la salida administrativa es necesaria, porque ayuda a integrar los expedientes de otros grados de responsabilidad que llevaron a dos de los jóvenes a fallecer y a los demás a sufrir lesiones de por vida.

Las demandas se encuentran radicadas en los libros del Tribunal Especializado, y según los padres de familia, hasta ahora “van caminando”, por lo que pronto habría conclusiones y resoluciones a ese respecto, de manera paralela a la solicitud para que la fiscal general del estado, Manuela García Cázares, solicite el ejercicio de la acción penal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica
Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

SLP

Redacción

Familia de un hombre de 38 años decide regalar vida a desconocidos

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC
Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

SLP

Samuel Moreno

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino
Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

SLP

Flor Martínez

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo
Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

SLP

Flor Martínez