Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, hizo un llamado urgente para la creación de un Sistema Estatal de Cuidados en San Luis Potosí, durante la comparecencia del Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, en la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

La iniciativa, presentada por el legislador en marzo de este año, busca reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano fundamental, articulando esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios para atender a quienes requieren asistencia diaria: niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Gama Basarte destacó que, a nivel nacional, el cuidado representa el 27.6% del Producto Interno Bruto (PIB), superando la aportación de sectores como la industria manufacturera o el comercio. Además, subrayó que la mayor parte del trabajo no remunerado recae en mujeres, quienes destinan en promedio 37 horas semanales al cuidado, frente a 15 horas de los hombres, según datos del INEGI 2022 y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El diputado insistió en que la creación del Sistema Estatal de Cuidados permitiría avanzar hacia la corresponsabilidad social entre el estado, el mercado, la comunidad y las familias, garantizando que todas las personas puedan cuidar y ser cuidadas en condiciones de dignidad y equidad.

Finalmente, Gama Basarte reiteró su disposición a colaborar con instituciones y sectores sociales para construir una política pública de cuidados que fortalezca la justicia social y el desarrollo humano en San Luis Potosí.