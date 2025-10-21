México se rezaga en inclusión financiera

Ciudad de México.- La inclusión financiera en América Latina avanza, pero México sigue sin alcanzar el ritmo de transformación que exhiben otras economías de la región.

De acuerdo con el Global Financial Inclusion Index 2025, elaborado por Principal Financial Group y el Centre for Economics and Business Research, el país permanece entre los diez últimos lugares del ranking global, mientras Brasil consolida su liderazgo regional impulsado por la expansión de su plataforma Pix.

El informe revela que, aunque América Latina acumuló su cuarto año consecutivo de mejora, el progreso fue marginal. El puntaje regional se ubicó en 44.7 puntos, apenas 0.1 más que el año anterior.

El avance se explica por inversiones en infraestructura financiera digital, pero las brechas estructurales y la limitada participación de empleadores continúan frenando el acceso equitativo a servicios financieros.

Marcela Rocha, economista en jefe de Principal Asset Management América Latina, advirtió que los mercados que han apostado por la innovación fintech y las reformas digitales muestran los mayores avances. Pero, mientras los empleadores no asuman un papel más activo, no se verán cambios sustanciales en la inclusión financiera en nuestro país.