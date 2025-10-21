logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

México se rezaga en inclusión financiera

Por El Universal

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
México se rezaga en inclusión financiera

Ciudad de México.- La inclusión financiera en América Latina avanza, pero México sigue sin alcanzar el ritmo de transformación que exhiben otras economías de la región. 

De acuerdo con el Global Financial Inclusion Index 2025, elaborado por Principal Financial Group y el Centre for Economics and Business Research, el país permanece entre los diez últimos lugares del ranking global, mientras Brasil consolida su liderazgo regional impulsado por la expansión de su plataforma Pix.

El informe revela que, aunque América Latina acumuló su cuarto año consecutivo de mejora, el progreso fue marginal. El puntaje regional se ubicó en 44.7 puntos, apenas 0.1 más que el año anterior.

El avance se explica por inversiones en infraestructura financiera digital, pero las brechas estructurales y la limitada participación de empleadores continúan frenando el acceso equitativo a servicios financieros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Marcela Rocha, economista en jefe de Principal Asset Management América Latina, advirtió que los mercados que han apostado por la innovación fintech y las reformas digitales muestran los mayores avances. Pero, mientras los empleadores no asuman un papel más activo, no se verán cambios sustanciales en la inclusión financiera en nuestro país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México se rezaga en inclusión financiera
México se rezaga en inclusión financiera

México se rezaga en inclusión financiera

SLP

El Universal

El fisco auditará a 66.8 millones de contribuyentes
El fisco auditará a 66.8 millones de contribuyentes

El fisco auditará a 66.8 millones de contribuyentes

SLP

El Universal

El 6.3% de ellos corresponderá a grandes empresas y multinacionales

BMV hila 2 sesiones a la baja
BMV hila 2 sesiones a la baja

BMV hila 2 sesiones a la baja

SLP

El Universal

La divisa mexicana terminó con una depreciación de 0.11% en mercados internacionales

Ensenada, BC es destino de cruceros
Ensenada, BC es destino de cruceros

Ensenada, BC es destino de cruceros

SLP

El Universal