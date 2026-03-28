¿Qué puedes hacer durante Semana Santa en SLP?

La Semana Santa se conmemora con expresiones solemnes, de devoción y muchas veces ´majestuosas´, como ocurre en la ciudad de San Luis Potosí, en su centro histórico, escenario de la Procesión del Silencio, un evento emotivo y muy impactante.

Por su profundo simbolismo y ceremoniosa estética, son miles y miles de turistas los que viajan a la capital potosina cada año, destino que, además de la espiritualidad, tiene historia, arquitectura y gastronomía.

Te proponemos una guía de lugares y actividades en esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, más allá de los eventos religiosos de la Semana Mayor.



Sigue la Procesión del Silencio

Cada noche de Viernes Santo, las calles del centro histórico de la capital potosina son escenario de la Procesión del Silencio, la más grande en América Latina y, según se dice, la segunda más importante en el mundo, después de la de Sevilla, España.

A las 20:00 horas, el Teatro de la Paz (un edificio de tiempos del porfiriato) es el punto de partida de la Guardia Pretoriana (un grupo que personifica el cuerpo militar que en la antigüedad protegía a los emperadores romanos).

Su destino es el Templo de Nuestra Señora del Carmen, bello edificio de estilo churrigueresco del siglo XVIII.

La llegada de esta guardia simboliza el anuncio de la muerte de Jesús y el inicio de la procesión. Entonces, las puertas del templo se abren para que más de 30 cofradías caminen durante cuatro horas por las calles Manuel José Othón, Venustiano Carranza, Independencia, Galeana, Francisco I. Madero y Avenida Universidad para terminar en la Plaza del Carmen, frente a la misma iglesia.

Los cofrades, también llamados nazarenos, visten guantes, capirotes (sombreros cónicos altos) y túnicas de diversos colores que, además de identificarlos con la iglesia a la que pertenecen, tienen varios significados: el rojo es la sangre de Cristo; el blanco, la pureza y resurrección; el morado representa el luto, la penitencia y el dolor; y el negro, la muerte y el pecado.

· En 2012, la Procesión del Silencio fue declarada Patrimonio Cultural del Estado; cerca de 2,500 personas participan.

Muchos de ellos portan estandartes, antorchas de metal y andan descalzos, con pesadas cadenas en los tobillos. Cada cofradía va liderada por una imagen que representa una estación del Viacrucis o uno de los misterios dolorosos del Rosario. Los participantes caminan lentamente y en completo silencio —razón del nombre de la procesión— en señal de luto por la crucifixión de Jesús; aunque cada tanto, su andar se ´sincroniza´ con el sonar de los tambores, las saetas (cánticos breves y pesarosos) y las trompetas.

También caminan monaguillos y mujeres con el pelo cubierto con rebozos: muchos de ellos elaborados artesanalmente en el pueblo mágico de Santa María del Río.

En cada extremo de las calles, donde pasa la Procesión del Silencio, se instalan gradas para los espectadores.

La entrada tiene costo y depende del sitio que se elija. Hay lugares desde $77 pesos por persona.

Este año se celebrará el viernes 3 de abril.

· Si te interesa saber más, consulta el Facebook 'Tradiciones Potosinas A.C.'



Después, a pasear por San Luis Potosí

El centro histórico de San Luis Potosí fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2010 y es el tercero en el país con mayor cantidad de monumentos históricos, después de Ciudad de México y la capital poblana. ¿Sabías este dato?

Caminar por sus calles adoquinadas y plazas coloniales significa descubrir auténticas joyas de cantera rosa de estilos barroco, neoclásico, plateresco, gótico, churrigueresco y hasta románico: todos estos son muestra de la bonanza minera de la región y la amalgama de épocas e influencias.

Te proponemos un tour guiado a pie por el centro histórico, en compañía de la agencia Auténtico San Luis, que te llevará a la Plaza Fundadores (donde se fundó la ciudad) y sus templos jesuitas.

Entre otros sitios, conoce el atractivo Edificio Ipiña, inspirado en las construcciones de la Rue de Rivoli en París, y la estatua de San Luis Rey de Francia (patrono de San Luis); la Plaza Aranzazú; el Templo y Exconvento de San Francisco de Asís; la Plaza del Carmen y su iglesia homónima; la Plaza de Armas, ´rodeada´ del Palacio de Gobierno; el Palacio Municipal; y la catedral metropolitana de cantera rosa tallada.

El paseo incluye un tour en tranvía por el barrio de San Miguelito, la emblemática Caja de Agua (depósito circular de cantera rosa del siglo XIX), y el Santuario Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, con una llamativa fachada de estilo barroco y un retablo mayor neoclásico.El paseo culmina con una visita al Centro de las Artes, instalado en una antigua penitenciaría de estilo panóptico, edificada en el porfiriato. Ahí estuvo encarcelado Francisco I. Madero antes del estallido de la Revolución. Desde 2008 funciona como un importante centro cultural. Las celdas se convirtieron en salas de exhibiciones de pintura, teatro, música...Adjunto al recinto, en 2018 se inauguró el Museo Leonora Carrington, dedicado a la vida y obra de la artista surrealista. Su increíble colección incluye más de 100 piezas, entre esculturas, joyas, grabados y objetos personales de la también escritora británica, nacionalizada mexicana.El recorrido tiene un costo de $2,700 pesos para una o hasta para tres personas. Incluye guía experto, entradas a los sitios, recorrido peatonal y tour en tranvía.Dura unas cuatro horas, aproximadamente.· Teléfono: (444) 165 8449.Si hay tiempo, visita alguno de los otros seis barrios tradicionales que conforman la ciudad (además de San Miguelito): Tlaxcala (el más antiguo), San Cristóbal del Montecillo, San Juan de Guadalupe, San Sebastián, Santiago y Tequisquiapan. Cada uno es como un pequeño pueblito con casonas antiguas, plazas arboladas y templos coloniales.Lo que el Bosque de Chapultepec es para la CDMX, el Parque Tangamanga lo es para San Luis Potosí.Este gigantesco parque urbano es el segundo más grande de México. Se divide en dos partes: Tangamanga I y Tangamanga II. En conjunto, representan el espacio natural y recreativo más importante de la ciudad.Ambos cuentan con grandes áreas boscosas, senderos, jardines con fuentes y una gran variedad de canchas deportivas, aunque la gran mayoría de sus atracciones está en Tangamanga I, en los terrenos de la antigua Hacienda de la Tenería, de la cual se conserva su casco histórico.

Tiene un par de lagos artificiales; el Teatro de la Ciudad, donde se llevan a cabo presentaciones culturales; el Ecomuseo, con espacios temáticos e infografías de las zonas naturales y joyas arquitectónicas del estado, como la Sierra de Álvarez, el Sótano de las Golondrinas, el Túnel Ogarrio y la Presa de San José; además del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, un recinto interactivo diseñado por el gran arquitecto mexicano Ricardo Legorreta.En el caso de Tangamanga II, hay otro teatro para espectáculos musicales y un pequeño autódromo.Abren de miércoles a sábado de 5:00 a 22:30 horas; los lunes de 5:00 a 23:00 horas y los domingos de 5:00 a 18:00 horas.La entrada es gratuita, aunque algunas actividades pueden tener un costo extra.El acceso al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes cuesta $75 pesos por persona.· Sitio web: museolaberinto.comSan Luis Potosí tiene una ruta del vino emergente. A poco más de 20 minutos en auto de la ciudad y muy cerca del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, el estado presume tres proyectos enoturísticos muy interesantes.Viña Cordelia fue fundado en 1948 por una familia de catalanes provenientes del pueblo Palma D´Ebre. Iniciaron cosechando la uva rosada Rosa del Perú y actualmente elaboran vinos tintos, blancos, rosados y espumosos de manera artesanal. Tiene un restaurante para brunchear y visitas guiadas por el viñedo y la bodega. Abre al público los fines de semana y bajo reserva de lunes a viernes.Desde $450 pesos por persona.· WhatsApp: (444) 209 4395.Cava Quintanilla, pionera en el cultivo de la vid en el Altiplano potosino, inició sus plantaciones en 2011, y en 2016 produjo los primeros vinos: tintos, espumosos, blancos y rosados. Su viñedo se extiende por 120 hectáreas y cuenta con recorridos guiados y degustaciones.Desde $500 pesos por persona.· WhatsApp: (444) 412 0225.El proyecto más reconocido y premiado es Pozo de Luna. Dirigido por el enólogo Joaquín Madero Tamargo, sus vinos han obtenido medallas en certámenes internacionales, como Bacchus, Concurso Mundial de Bruselas, Global Wine y Decanter.Abre los fines de semana con tres experiencias: recorrido básico por el viñedo, la cava y la bodega de vinificación y degustación de dos etiquetas; el recorrido prémium (los mismos sitios que el anterior), con una cata guiada de tres vinos y una tabla de quesos; el taller de pintura de botella.Desde $590 pesos por persona.· WhatsApp: (444) 142 2423.A unos 45 minutos en auto de la ciudad de San Luis está Santa María del Río, pueblo mágico desde diciembre de 2020.Tierra de otomíes y guachichiles, fue fundado en 1542 por familias españolas. Es conocido como la ´cuna del rebozo´, una prenda de alta calidad elaborada por talentosos maestros artesanos, con hilos de seda y tintes naturales.La agencia Auténtico San Luis organiza visitas guiadas a varios lugares del pueblo mágico: la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVII; la tradicional panadería La Perla, donde se creó la receta de las campechanas en 1935; y la Casa del Rebozo, una casona colonial transformada en un museo para conocer las técnicas de elaboración y algunas piezas únicas.

En este recorrido por Santa María del Río también vas a probar el tradicional queso de tuna. Es un dulce de origen prehispánico, hecho con la pulpa de la tuna cardona. Se cocina en cazos de cobre, se deja secar y se amasa en forma de discos.El paseo de día completo tiene un costo de $1,000 pesos por persona. Incluye traslado, guía y entradas a las propiedades.· Teléfono de contacto: (444) 165 8449.Guía del viajero· ¿Cómo llegar a San Luis Potosí?Desde el AICM, Aeroméxico tiene vuelos directos a San Luis Potosí. Duración: una hora y 20 minutos. Desde $4,850 pesos por persona. Sitio web: aeromexico.com/es-mx· ¿Dónde dormir en San Luis Potosí?- Hotel Boutique del Buen Día: casona del siglo XIX en el centro histórico. Son ocho habitaciones decoradas con muebles de época. Desde $2,000 pesos por noche para dos personas. WhatsApp: (444) 440 0397.- Casa Irene: hotel boutique de estilo contemporáneo en el centro. Ofrece habitaciones con balcón. Desde $1,910 pesos por noche para dos personas. casairene.com.mx- City Centro by Marriott: edificio colonial con habitaciones sencillas, a una calle de la Plaza de Armas. Desde $1,590 pesos por noche para dos personas. marriott.com/es· ¿Dónde comer en San Luis Potosí?- Natal Cocina de Origen: gastronomía mexicana y coctelería de autor, en una terraza, a un costado del Templo y Exconvento de San Francisco de Asís. IG: @natal.origen- La Histórica Cantina de Autor: restaurante, bar y cantina con platillos y destilados mexicanos, en Plaza Fundadores. IG: @lahistoricarestaurante- La Posada del Virrey: restaurante mexican dentro de la icónica Casa de la Virreina, frente a la Plaza de Armas. WhatsApp: (444) 586 8180.

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