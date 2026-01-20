Quieren poner en orden a fraccionadores

El Congreso del Estado prepara un punto de acuerdo para llamar a los ayuntamientos a revisar el estado que guardan los fraccionamientos, desde los orígenes de sus permisos hasta la construcción y operación, incluyendo el destino de los recursos dejados por los promotores como garantías, informó el presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Territorial Sustentable, César Lara Rocha.

En entrevista, el legislador indicó que en el exhorto se incluye una petición de opiniones sobre reformas legales para vetar de por vida a constructores que edifiquen vivienda sobre zonas inundables o de riesgo.

El legislador añadió que los fraccionamientos aprobados generan responsabilidades compartidas de los propios constructores y de las autoridades municipales, sobre todo para casos donde luego aparecen algunos en zonas de riesgo. Agregó que la ley Estatal de Ordenamiento Territorial establece un esquema muy claro de sanciones por incumplimiento.

Precisó que el mecanismo de vigilancia también pretende verificar que los ayuntamientos informen del estado que guardan los procesos sancionadores contra constructores que generan problemas a los compradores de casas, entre los que deben incluir la información acerca del estado que guarden las peticiones de ejercicio de acción penal, si existen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otros procedimientos incluirían el exhorto del Congreso a los ayuntamientos para informar acerca del estatus de los fraccionamientos, de manera que la base de los datos que ellos aporten, derive en modificaciones a las leyes, según los motivos que genere la información.