SLP

Rechaza comunidad universitaria la renuncia del rector

Señalan posibles intentos de manipulación externa en movimiento estudiantil

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Rechaza comunidad universitaria la renuncia del rector

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) rechazó los llamados a la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra y advirtió sobre posibles intentos de manipulación externa en el movimiento estudiantil surgido tras la presunta agresión sexual registrada el 17 de octubre en la Facultad de Derecho. A pesar de la tensión, los estudiantes mantienen el paro y la ocupación de varias facultades, exigiendo justicia y mayores medidas de seguridad en los campus.

Durante los últimos días, distintas facultades han emitido comunicados aclarando que su participación se centra únicamente en demandar justicia y prevenir la violencia de género, sin respaldar la destitución de autoridades ni involucrarse en conflictos políticos. 

La Facultad de Contaduría y Administración alertó sobre posibles influencias externas vinculadas a actores políticos, mientras que Ciencias e Ingeniería enfatizaron su carácter apartidista y su compromiso con mantener la protesta libre de manipulaciones externas.

El Movimiento 20/10, conformado principalmente por estudiantes de Derecho, condenó cualquier intento de partidización del conflicto y responsabilizó a actores políticos de intentar intervenir en la autonomía universitaria.

