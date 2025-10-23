Rechaza comunidad universitaria la renuncia del rector
Señalan posibles intentos de manipulación externa en movimiento estudiantil
La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) rechazó los llamados a la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra y advirtió sobre posibles intentos de manipulación externa en el movimiento estudiantil surgido tras la presunta agresión sexual registrada el 17 de octubre en la Facultad de Derecho. A pesar de la tensión, los estudiantes mantienen el paro y la ocupación de varias facultades, exigiendo justicia y mayores medidas de seguridad en los campus.
Durante los últimos días, distintas facultades han emitido comunicados aclarando que su participación se centra únicamente en demandar justicia y prevenir la violencia de género, sin respaldar la destitución de autoridades ni involucrarse en conflictos políticos.
La Facultad de Contaduría y Administración alertó sobre posibles influencias externas vinculadas a actores políticos, mientras que Ciencias e Ingeniería enfatizaron su carácter apartidista y su compromiso con mantener la protesta libre de manipulaciones externas.
El Movimiento 20/10, conformado principalmente por estudiantes de Derecho, condenó cualquier intento de partidización del conflicto y responsabilizó a actores políticos de intentar intervenir en la autonomía universitaria.
