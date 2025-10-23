Tormenta Melissa deja fuertes lluvias en Haití

San Juan, Puerto Rico.- La tormenta tropical Melissa dejó caer fuertes lluvias sobre partes de Haití y República Dominicana el miércoles, mientras los meteorólogos advierten un riesgo importante de inundaciones para varias partes del norte del Caribe a lo largo de la semana.

La tormenta de movimiento lento se ubicaba a unos 515 kilómetros (320 millas) al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, ya unos 480 kilómetros (300 millas) al sureste de Kingston, Jamaica. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 4 km/h (2 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de EU.

“Las personas en Haití, la República Dominicana, Cuba y Jamaica deben prepararse para la creciente amenaza de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, cortes de energía y caminos arrasados. Los impactos de Melissa podrían ser catastróficos”, dijo Alex DaSilva, experto en huracanes de AccuWeather.

El presidente dominicano Luis Abinader anunció que las escuelas de nueve provincias bajo alerta cerrarán el jueves, y emitió una orden vinculante para que el sector público y las empresas privadas no esenciales cierren sus puertas.

