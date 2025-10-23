logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Necesario trabajar en la prevención de conductas delictivas

Desde el Legislativo consideran mayores sanciones contra hostigamiento y violencia sexual a estudiantes

Por Leonel Mora

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Necesario trabajar en la prevención de conductas delictivas

La diputada Roxanna Hernández Ramírez, consideró que, a la par de prever mayores sanciones contra docentes que incurren en abuso, hostigamiento y violencia sexual contra estudiantes, se debe trabajar en la prevención de conductas delictivas en todos los niveles educativos, comenzando por una adecuada educación sexual dentro de las aulas.

De entrada, recordó que ya existe todo un marco normativo que sanciona, acciones y conductas sexuales inapropiadas en el ámbito educativo, desde el Código Penal del Estado hasta los reglamentos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) e incluso de instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Compartió que, en la Huasteca potosina, de donde ella es originaria, ha habido casos de docentes que incurrieron en algún delito de índole sexual en contra de estudiantes, incluso de carácter digital, y que la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo que ir por ellos a donde se hallaban, para poderlos sancionar.

“Sí se está actuando en contra de estas personas, pero creo que hace falta ahondar más en el tema de la educación sexual integral e integrar dicho tema a los materiales educativos. No tiene que ver con cuestiones de morbo, sino que es necesario que, desde el nivel de preescolar, las niñas y niños sepan que su cuerpo es algo que los demás deben respetar y que se puede defender. Por supuesto, con materiales educativos adecuados a su edad”, apuntó la legisladora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Informó que, en este tema, ya existe una iniciativa que pasó por el análisis en comisiones legislativas y que ya se votó en el Pleno del Congreso del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agravian a funcionarias universitarias
Agravian a funcionarias universitarias

Agravian a funcionarias universitarias

SLP

Daniel Ortiz

Protestas en la UASLP dejan escenas de graves agresiones precisamente contra mujeres

Condena la Iglesia intromisión de grupos en protesta de la Uni
Condena la Iglesia intromisión de grupos en protesta de la Uni

Condena la Iglesia intromisión de grupos en protesta de la Uni

SLP

Martín Rodríguez

Vocero reconoce valentía de universitarios para denunciar los hechos

Al menos 11 municipios se fumigaron contra dengue
Al menos 11 municipios se fumigaron contra dengue

Al menos 11 municipios se fumigaron contra dengue

SLP

Rubén Pacheco

Van por otros 2 imputados que abusaron de universitaria
Van por otros 2 imputados que abusaron de universitaria

Van por otros 2 imputados que abusaron de universitaria

SLP

Rubén Pacheco

La FGE dice que los tiene plenamente identificados, en cualesquier momento, harán su detención