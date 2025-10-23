Necesario trabajar en la prevención de conductas delictivas

La diputada Roxanna Hernández Ramírez, consideró que, a la par de prever mayores sanciones contra docentes que incurren en abuso, hostigamiento y violencia sexual contra estudiantes, se debe trabajar en la prevención de conductas delictivas en todos los niveles educativos, comenzando por una adecuada educación sexual dentro de las aulas.

De entrada, recordó que ya existe todo un marco normativo que sanciona, acciones y conductas sexuales inapropiadas en el ámbito educativo, desde el Código Penal del Estado hasta los reglamentos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) e incluso de instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Compartió que, en la Huasteca potosina, de donde ella es originaria, ha habido casos de docentes que incurrieron en algún delito de índole sexual en contra de estudiantes, incluso de carácter digital, y que la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo que ir por ellos a donde se hallaban, para poderlos sancionar.

“Sí se está actuando en contra de estas personas, pero creo que hace falta ahondar más en el tema de la educación sexual integral e integrar dicho tema a los materiales educativos. No tiene que ver con cuestiones de morbo, sino que es necesario que, desde el nivel de preescolar, las niñas y niños sepan que su cuerpo es algo que los demás deben respetar y que se puede defender. Por supuesto, con materiales educativos adecuados a su edad”, apuntó la legisladora.

Informó que, en este tema, ya existe una iniciativa que pasó por el análisis en comisiones legislativas y que ya se votó en el Pleno del Congreso del Estado.