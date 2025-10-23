logo pulso
Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan

Doña Lucía dice de Don Juan:

-Es un canalla.

Doña Colomba dice de Don Juan:

-Es un amor.

Doña Marina dice de Don Juan:

-Es un villano.

Doña Esperanza dice de Don Juan:

-Es un caballero.

Doña Elvira dice de Don Juan:

-Es un bribón.

Doña Inés dice de Don Juan:

-Es un hombre bueno.

Doña Sol dice de Don Juan:

-Es un mal hombre.

Todas tienen razón.

¡Hasta mañana!...

