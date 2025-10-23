Mirador
A
Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan
Doña Lucía dice de Don Juan:
-Es un canalla.
Doña Colomba dice de Don Juan:
-Es un amor.
Doña Marina dice de Don Juan:
-Es un villano.
Doña Esperanza dice de Don Juan:
-Es un caballero.
Doña Elvira dice de Don Juan:
-Es un bribón.
Doña Inés dice de Don Juan:
-Es un hombre bueno.
Doña Sol dice de Don Juan:
-Es un mal hombre.
Todas tienen razón.
