Rechaza IP "parches" en Zona Industrial tras pérdidas por baches

En la Zona Industrial, cada minuto representa dinero y las deficiencias de movilidad e infraestructura hacen perder mucho tiempo a operarios, mandos medios, ejecutivos y a proveedores, explicó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

El empresario mencionó que las malas condiciones de las vialidades en el parque productivo generan mayores gastos en mantenimiento de los vehículos y que la inseguridad de tránsito que significan los baches, sobre todo cuando hay inundaciones, puede llevar incluso a la pérdida de mercancías.

"Por otro lado, en el tema de la movilidad, se retrasan las llegadas de los trabajadores a las empresas; los mismos servicios médicos, como las ambulancias, e igual los camiones de pasajeros y los vehículos de los ejecutivos", añadió el líder de la Coparmex.

Resumió que "todo esto trae retrasos y en la Zona Industrial, cada minuto cuesta dinero. Yo creo que es importantísimo que los tres niveles de gobierno apliquen los recursos necesarios en proyectos macro, proyectos que den una solución de fondo y no solamente hagan ´parches´, porque eso no sirve a largo plazo", concluyó Luis Gerardo Ortuño.

