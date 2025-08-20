logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza IP "parches" en Zona Industrial tras pérdidas por baches

Denuncia el impacto económico por las deficiencias de movilidad en el área fabril

Por Leonel Mora

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Rechaza IP parches en Zona Industrial tras pérdidas por baches

En la Zona Industrial, cada minuto representa dinero y las deficiencias de movilidad e infraestructura hacen perder mucho tiempo a operarios, mandos medios, ejecutivos y a proveedores, explicó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

El empresario mencionó que las malas condiciones de las vialidades en el parque productivo generan mayores gastos en mantenimiento de los vehículos y que la inseguridad de tránsito que significan los baches, sobre todo cuando hay inundaciones, puede llevar incluso a la pérdida de mercancías.

"Por otro lado, en el tema de la movilidad, se retrasan las llegadas de los trabajadores a las empresas; los mismos servicios médicos, como las ambulancias, e igual los camiones de pasajeros y los vehículos de los ejecutivos", añadió el líder de la Coparmex.

Resumió que "todo esto trae retrasos y en la Zona Industrial, cada minuto cuesta dinero. Yo creo que es importantísimo que los tres niveles de gobierno apliquen los recursos necesarios en proyectos macro, proyectos que den una solución de fondo y no solamente hagan ´parches´, porque eso no sirve a largo plazo", concluyó Luis Gerardo Ortuño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reporta Ssa 91 auxilios durante show de Don Omar en Fenapo
Reporta Ssa 91 auxilios durante show de Don Omar en Fenapo

Reporta Ssa 91 auxilios durante show de Don Omar en Fenapo

SLP

Naomi Alfaro

En redes sociales se compartieron imágenes de personas con desmayos por descompensaciones

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo
Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

SLP

Samuel Moreno

"Es MC, el partido de las dos mentiras"
"Es MC, el partido de las dos mentiras"

"Es MC, el partido de las dos mentiras"

SLP

Samuel Moreno

La SSPC atiende crisis mentales
La SSPC atiende crisis mentales

La SSPC atiende crisis mentales

SLP

Rolando Morales