Reclama SSPC a municipios falta de control en eventos masivos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado atribuyó a los ayuntamientos la falta de control en eventos festivos donde se han registrado disparos de arma de fuego al aire, prácticas que representan un riesgo para la población, como quedó evidenciado en videos que recientemente se viralizaron en redes sociales.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, hizo un llamado a los 59 municipios de la entidad para que refuercen la supervisión de los eventos que se realizan en sus demarcaciones, particularmente aquellos de carácter masivo como jaripeos y festejos populares, a fin de evitar situaciones que puedan derivar en hechos lamentables.

El funcionario estatal reconoció que este tipo de conductas implican un peligro latente, por lo que consideró indispensable que las autoridades municipales mantengan un mayor control y tengan plenamente identificados a los organizadores de cada evento, quienes —dijo— deben asumir la responsabilidad en caso de que ocurra algún incidente.

Juárez Hernández aclaró que, en los casos difundidos en redes sociales donde se observa a civiles realizando detonaciones al aire, no hubo presencia de elementos de la Guardia Civil Estatal, debido a que los ayuntamientos no solicitaron el apoyo correspondiente.

Precisó que, de haberse hecho dicha solicitud, se habrían aplicado los protocolos de seguridad y de protección civil necesarios para prevenir este tipo de conductas y salvaguardar la integridad de los asistentes.

Finalmente, reiteró que la SSPC se mantiene en disposición de brindar apoyo a los municipios, siempre y cuando exista coordinación previa, con el objetivo de garantizar eventos seguros y evitar riesgos innecesarios para la ciudadanía.