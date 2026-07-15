Recolección de basura se mantiene pese a las lluvias

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La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene sin suspensión las rutas de recolección de basura durante la temporada de lluvias, aunque en algunos casos se registren retrasos por las condiciones climáticas, informó su titular, Jaime Mendieta Rivera.

El funcionario explicó que, previo a las precipitaciones, distintas dependencias municipales realizan labores preventivas en los puntos identificados con mayor riesgo de acumulación de agua y residuos.

Explicó que una vez que concluyen las precipitaciones, las cuadrillas retoman la recolección de residuos que son arrastrados por el agua. Entre los desechos que con mayor frecuencia encuentran se encuentran botellas y envases de plástico tipo PET, hojas acumuladas por la temporada y tierra.

El funcionario también hizo un llamado a la población para respetar los días y horarios establecidos para sacar la basura, con el fin de evitar que los residuos permanezcan expuestos en la vía pública y puedan terminar obstruyendo el sistema de drenaje cuando se presentan lluvias intensas.

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Sobre las inundaciones que en años anteriores se registraban en mercados como el República y el Hidalgo por la acumulación de grasa en el drenaje, señaló que hasta el momento no existen reportes recientes de esa problemática. Añadió que continúan trabajando con los locatarios para prevenir este tipo de situaciones.

Finalmente, recordó que el Ayuntamiento recibe aceite vegetal usado tanto en la Unidad Administrativa Municipal como en las oficinas de la Dirección de Gestión Ecológica, ubicadas sobre avenida Venustiano Carranza, además de Casa Colorada. El aceite recolectado es entregado a una empresa especializada para su tratamiento.