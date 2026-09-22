logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconoce EGC inversiones en infraestructura

Por Rolando Morales

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Reconoce EGC inversiones en infraestructura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A cinco años del inicio de la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que uno de los principales rasgos del gobierno ha sido la inversión en infraestructura y movilidad.

      Sostuvo, sin embargo, que persisten áreas que requieren mayor atención, particularmente en salud, educación y seguridad pública.

      El edil señaló que la construcción de obra pública ha sido una constante en distintas administraciones estatales y afirmó que el actual gobernador ha mantenido esa línea. 

      Destacó las inversiones realizadas en infraestructura y proyectos de movilidad durante el actual sexenio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      No obstante, al ser cuestionado sobre los pendientes de la administración estatal, Galindo apuntó que la evaluación de cualquier gobierno también debe considerar el desempeño en rubros como salud y educación. Indicó que ambos sectores requieren mayores recursos y esfuerzos para fortalecer la atención a la población, además de mantener el trabajo en materia de seguridad pública.

      Respecto a la relación institucional con el gobernador, aseguró que durante estos cinco años ha sido positiva, aunque reconoció que han existido diferencias entre las estructuras administrativas de ambos niveles de gobierno. 

      Como ejemplo mencionó los retrasos en la liberación de trámites relacionados con obra pública municipal, situación que, dijo, afectó el ritmo de inversión en la capital.

      Pese a ello, sostuvo que los proyectos municipales seguirán adelante y atribuyó el retraso a decisiones ajenas al Ayuntamiento. Incluso consideró que el desfase podría provocar que varias obras se inauguren durante los primeros meses de 2027. "Al final las obras se van a hacer", afirmó, al señalar que lo importante es que se concreten acciones que mejoren la movilidad y los servicios para la población.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto
        Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto

        Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto

        SLP

        Pulso Online

        El espacio podrá ser utilizado por trabajadoras, visitantes y usuarias del Poder Legislativo

        ¿Por qué muchas mujeres llevan flores amarillas este 22 de septiembre?
        ¿Por qué muchas mujeres llevan flores amarillas este 22 de septiembre?

        ¿Por qué muchas mujeres llevan flores amarillas este 22 de septiembre?

        SLP

        Pulso Online

        Los ramos que se observan en calles, oficinas y escuelas forman parte de una tendencia inspirada en la telenovela argentina Floricienta,

        Los números de Gallardo en su Quinto Informe
        Los números de Gallardo en su Quinto Informe

        Los números de Gallardo en su Quinto Informe

        SLP

        Pulso Online

        El gobernador reportó más de 530 escuelas intervenidas y anunció inversiones por 10 mil millones de pesos en infraestructura

        SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos
        SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos

        SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos

        SLP

        El Universal

        2026 muestra un aumento de cinco veces en los contagios en todo el país