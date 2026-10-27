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Reconoce Interapas adeudo con CEA sólo de 296 mdp

La dependencia estatal le quiere cargar al organismo 584 millones adicionales

Por Rolando Morales

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Reconoce Interapas adeudo con CEA sólo de 296 mdp
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      El encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, afirmó que el organismo operador únicamente reconoce un adeudo de 296 millones de pesos con la Comisión Estatal del Agua (CEA), correspondiente al saneamiento de aguas residuales, y rechazó que exista documentación contable que respalde el cobro total de 880 millones de pesos reclamado por la dependencia estatal.

      Jaimes Núñez señaló que los 296 millones de pesos corresponden al monto facturado y registrado en la contabilidad del organismo, mientras que los 584 millones adicionales que la CEA atribuye a la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tenorio no son reconocidos por Interapas. "La cifra que hace referencia a los 880 millones de pesos no sabemos de dónde está, no hay ningún convenio firmado, ninguna obligación de pago, no está registrado contablemente", sostuvo.

      Ante las diferencias entre ambas instituciones, el funcionario pidió a la CEA asumir su responsabilidad como autoridad estatal en materia de agua y coordinar mesas de compensación para revisar los cálculos y determinar las obligaciones financieras de cada parte. Consideró que los señalamientos públicos sobre el adeudo no resolverán el conflicto si no se revisa integralmente la documentación que sustenta los cobros.

      El titular de Interapas explicó que también deben revisarse los compromisos relacionados con la venta de agua tratada a la termoeléctrica de Villa de Reyes. Indicó que el contrato de la Planta Tenorio contempla un porcentaje del agua tratada comercializada que, de acuerdo con lo señalado por el organismo, tendría que regresar a Interapas como parte del esquema vinculado con la inversión que realiza para pagar el tratamiento de las aguas residuales.

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