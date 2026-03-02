logo pulso
Reconocen a cuatro mujeres como Potosina del Año 2026

Por Redacción

Marzo 02, 2026 11:27 a.m.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado anunció a las ganadoras del certamen "Potosina del Año Mujeres sin Límites 2026", que distingue a mujeres que impulsan el desarrollo social, cultural, académico y de salud en la entidad.

La Secretaría de las Mujeres informó que las galardonadas son María Concepción Hernández Hernández, de la región Huasteca en Desarrollo Social; Irma Araceli Villegas Niño, de la región Centro en el ámbito Artístico; Ma. Eva Coronado Ramírez, del Altiplano en Derecho a la Salud; y Martha Elena Montoya Martínez, de la región Media en el ámbito Académico.

Reconocimiento y entrega de premios

La encargada de despacho, Gloria Serrato Sánchez, señaló que el reconocimiento busca fortalecer políticas públicas dirigidas a las mujeres de las cuatro regiones.

La convocatoria cerró el pasado 20 de febrero con la recepción de 69 propuestas. Tras la evaluación del Comité Seleccionador, se determinó a las ganadoras, quienes recibirán una estatuilla conmemorativa el próximo 5 de marzo en el Centro de Negocios Potosí.

