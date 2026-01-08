Reconstruirán calle Mier y Terán en la zona centro

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos anunció la reconstrucción total de la calle Mier y Terán, en la zona centro.

Galindo Ceballos explicó que ha trabajado de manera conjunta con la organización civil Nuestro Centro en los planes de intervención de vialidades.

La titular de la presidencia de la organización civil, Mónica Heredia, dijo el alcalde que aspiraba a una nueva intervención para una calle paralela a Julián de los Reyes, y concluyeron que la que será intervenida será Mier y Terán.

La calle anunciada se deterioró con el transcurso de los años, luego de que durante décadas era ruta de paso de autobuses de transporte urbano de gran tamaño y durante el gobierno de Carlos Jonguitud Barrios fueron enviados a seguir su ruta en la periferia del centro histórico.

Sin embargo, con la fundación del Sistema Estatal de Transporte, el Gobierno del Estado creó las rutas radiales que precisamente por la calle Mier y Terán ingresaban al corazón del centro histórico, para recoger pasajeros frente a los ya inexistentes Farmacias "El Fénix" y "La Virgen" y el Mercado Hidalgo.

Los años de paso de autobuses vencieron el pavimento, de por sí castigado por un desnivel original que provoca inundaciones en tiempos de lluvia.