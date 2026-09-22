Recopilan 10 Tns. de aparatos electrónicos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó la recuperación de cerca de 10 toneladas mensuales de aparatos electrónicos a través del programa Haciendo Eco, una estrategia enfocada en evitar que este tipo de desechos terminen en tiraderos clandestinos o sean abandonados en la vía pública.

El titular de la dependencia, Jaime Mendieta Rivera, explicó que actualmente el programa opera con dos centros de acopio permanentes: uno ubicado en la Casa Colorada, en la entrada al Camino a la Presa, y otro en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Municipal. De acuerdo con el funcionario, la respuesta ciudadana ha permitido mantener un flujo constante de residuos electrónicos, entre los que se encuentran equipos de cómputo, aparatos eléctricos y otros dispositivos que ya concluyeron su vida útil. Mendieta Rivera señaló que el volumen recuperado representa un avance en el manejo adecuado de este tipo de materiales, ya que anteriormente muchos de ellos terminaban en tiraderos clandestinos, donde en algunos casos eran quemados, generando emisiones contaminantes y afectaciones al entorno.

Indicó que los residuos recolectados no son enviados a rellenos sanitarios, sino que se canalizan a empresas especializadas encargadas de su procesamiento y aprovechamiento, con el objetivo de reducir el impacto ambiental derivado de sus componentes.