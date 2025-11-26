logo pulso
Rector de la UASLP avisó desde ayer que no iría a Congreso

Zermeño Guerra notificó anticipadamente su ausencia y con ello se aleja la posibilidad de una reunión con diputados

Por Pulso Online

Noviembre 26, 2025 02:20 p.m.
A
Alejandro Zermeño Guerra / Foto: Pulso

Alejandro Zermeño Guerra / Foto: Pulso

La reunión entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y diputadas y diputados volvió a fracasar. Esta vez, el rector Alejandro Zermeño Guerra ya había avisado desde ayer que no asistiría con los y las diputadas por compromisos agendados; y aun así, hoy tampoco acudió ningún legislador a la cita programada en el CCU200.

En un oficio fechado el 25 de noviembre, el rector notificó formalmente a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal, María Dolores Robles Chairez, que no podría presentarse a la reunión convocada para mañana jueves. Propuso reprogramar el encuentro para asegurar un diálogo productivo y planteó incluso buscar una fecha y un lugar neutral en la primera semana de diciembre.

A pesar de ese aviso previo, la reunión de este miércoles —donde Zermeño pretendía presentar el panorama general de la Universidad y los proyectos para 2026— se quedó sin diputados, sin confirmaciones y sin cancelaciones formales, salvo dos disculpas enviadas por las diputadas María Aranzazu Puente y Jéssica López.

El rector reiteró en el oficio que la idea es dialogar sobre la planeación universitaria, la propuesta de autonomía financiera, los proyectos estratégicos y el rumbo académico de la institución, insistiendo en que la UASLP mantiene disposición para acordar una nueva fecha.

