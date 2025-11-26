Rector de la UASLP avisó desde ayer que no iría a Congreso

La reunión entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y diputadas y diputados volvió a fracasar. Esta vez, el rector Alejandro Zermeño Guerra ya había avisado desde ayer que no asistiría con los y las diputadas por compromisos agendados; y aun así, hoy tampoco acudió ningún legislador a la cita programada en el CCU200.

LEA TAMBIÉN Diputados dejan solo al rector de la UASLP Zermeño Guerra pretendía exponerles temas presupuestales de la casa de estudios para 2026

En un oficio fechado el 25 de noviembre, el rector notificó formalmente a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal, María Dolores Robles Chairez, que no podría presentarse a la reunión convocada para mañana jueves. Propuso reprogramar el encuentro para asegurar un diálogo productivo y planteó incluso buscar una fecha y un lugar neutral en la primera semana de diciembre.

A pesar de ese aviso previo, la reunión de este miércoles —donde Zermeño pretendía presentar el panorama general de la Universidad y los proyectos para 2026— se quedó sin diputados, sin confirmaciones y sin cancelaciones formales, salvo dos disculpas enviadas por las diputadas María Aranzazu Puente y Jéssica López.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El rector reiteró en el oficio que la idea es dialogar sobre la planeación universitaria, la propuesta de autonomía financiera, los proyectos estratégicos y el rumbo académico de la institución, insistiendo en que la UASLP mantiene disposición para acordar una nueva fecha.