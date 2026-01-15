logo pulso
Rector de la UASLP ve rarezas en caso de su homólogo en Campeche

Zermeño Guerra advierte sobre posibles consecuencias de vulnerar la autonomía universitaria

Por Redacción

Enero 15, 2026 01:20 p.m.
A
Alejandro Zermeño Guerra / Foto: UASLP

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, señaló que la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, derivó en actos que vulneran la autonomía universitaria, al intentar modificar el gobierno interno de la institución horas después del arresto.

Durante actividades por el 103 aniversario de la autonomía universitaria, Zermeño explicó que el tema fue abordado en conversatorios con rectores y representantes de la Auditoría Superior de la Federación, enfocados en autonomía y fiscalización de recursos.

El rector de la UASLP afirmó que no entraría en la discusión jurídica del caso, pero calificó como "absurdo" que, apenas dos horas después de la detención, se intentara citar al Consejo Universitario de Campeche fuera de las instalaciones de la universidad para designar a una nueva rectora, lo que —dijo— contraviene los estatutos universitarios.

Precisó que, ante la ausencia de un rector por cualquier causa, la normatividad establece que el control de la universidad recae en el secretario general, y posteriormente se debe seguir el procedimiento interno para la elección de un nuevo titular. Señaló que la rapidez del intento de sustitución evidencia, a su juicio, un objetivo distinto al estrictamente legal.

Zermeño sostuvo que las universidades no están exentas de la ley, pero subrayó que la autonomía implica que los procesos internos no pueden ser intervenidos por autoridades externas.

En otro tema, el rector consideró poco viable la meta federal de incorporar un millón de estudiantes adicionales a la educación superior durante el sexenio, al señalar que implicaría crear anualmente instituciones del tamaño de varias universidades autónomas. Afirmó que sería más eficiente fortalecer la infraestructura y capacidad de las universidades ya existentes.

Liberan a exrector de Universidad de Campeche

Ciudad de México.- Después de permanecer detenido por más de 48 horas acusado de narcomenudeo en su variante de posesión simple —según informó la fiscalía estatal—, el recién destituido rector de la U...

