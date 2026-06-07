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Reducción de trámites podría beneficiar al sector restaurantero

El presidente de la Canirac, aplaude la reforma para simplificarlos

Por Samuel Moreno

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Reducción de trámites podría beneficiar al sector restaurantero
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      La reducción de trámites para la apertura de negocios, podría convertirse en un incentivo importante para la llegada de nuevas inversiones a San Luis Potosí, particularmente en el sector restaurantero, donde actualmente, los empresarios enfrentan procesos que pueden prolongarse hasta por un año antes de iniciar operaciones.

      El presidente de la Canirac en la entidad, Alejandro Espinosa Abaroa, afirmó que la reforma impulsada para simplificar permisos y licencias permitiría disminuir de manera significativa los tiempos de gestión, al estimar que la apertura de un restaurante podría concretarse en un periodo de entre tres y seis meses.

      Señaló que durante años los emprendedores del ramo han tenido que enfrentar una serie de requisitos administrativos que involucran a distintas dependencias, situación que en muchos casos retrasa proyectos de inversión y complica la generación de nuevos empleos. Por ello, consideró que las modificaciones representan una respuesta a una de las principales demandas del sector empresarial.

      Espinosa Abaroa destacó que los beneficios no sólo alcanzarían a los nuevos negocios, sino también a establecimientos que ya operan en la entidad, pues la iniciativa contempla mecanismos para reconocer derechos adquiridos y facilitar procesos de regularización o renovación de permisos.

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      Añadió que uno de los cambios con mayor potencial es la digitalización de los procedimientos gubernamentales, ya que permitiría reducir costos, evitar traslados innecesarios y agilizar la atención a los inversionistas. De aplicarse correctamente, sostuvo, San Luis Potosí podría fortalecer su competitividad y consolidarse como un destino más atractivo para el desarrollo de proyectos comerciales, industriales y de servicios.

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