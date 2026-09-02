Reduce el Inpojuve procesos burocráticos
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El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) modificó diversos procesos administrativos que se realizaban en anteriores administraciones, al detectar procedimientos considerados más burocráticos y con áreas de oportunidad en materia de organización y documentación, informó su titular, Jesús Adolfo Rubio Velázquez.
Explicó que los cambios buscan fortalecer el control interno del organismo y garantizar que los trámites, oficios, requerimientos y evidencias queden debidamente documentados, principalmente ante la posibilidad de revisiones por parte de los órganos fiscalizadores.
Rubio Velázquez señaló que el Instituto se prepara para atender la fiscalización derivada del convenio de colaboración entre el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante el cual se contempla la revisión tanto de recursos estatales como del posible gasto federalizado ejercido por el Inpojuve.
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