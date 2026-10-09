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Persiste impugnación ante la SCJN vs. minicampañas

El recurso del Partido SOMOS fue desechado por falta de acreditación para representar al instituto político.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Persiste impugnación ante la SCJN vs. minicampañas
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      La reforma electoral de San Luis Potosí que redujo a la mitad las precampañas para la gubernatura seguirá bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que Morena logró que fuera admitida su acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0586.

      SCJN admite acción de Morena contra reforma electoral

      En contraste, el recurso promovido por el Partido SOMOS fue desechado porque quien lo presentó no acreditó facultades para representar al instituto político.

      El expediente 113/2026, promovido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, fue admitido a trámite y la Corte también autorizó al partido ampliar su demanda para incorporar conceptos de invalidez adicionales.

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      El acuerdo establece que el segundo escrito fue presentado dentro de los 30 días naturales previstos por la ley para impugnar el decreto publicado el 12 de agosto.

      Cambios en plazos y calendario electoral

      Entre los cambios cuestionados está la reducción de 40 a 20 días del periodo de precampaña para la elección de la gubernatura.

      Para diputaciones locales y ayuntamientos, el plazo pasó de 25 a 20 días; además, se modificaron los tiempos para que quienes busquen una candidatura independiente reúnan el respaldo ciudadano requerido y se realizaron ajustes al calendario electoral de 2027.

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