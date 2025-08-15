logo pulso
Refuerzan acciones contra el dengue

Reporta SS 242 casos, una reducción de 68% respecto de 2024

Por Leonel Mora

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Con apoyo de los Servicios de Salud del Estado, el gobierno de Villa de Pozos reactivó las campañas de prevención contra la proliferación de mosquitos a la espera de que las lluvias regresen para finales de agosto y principios de septiembre.

Con el lema “Haz Escudo contra el Zancudo”, las autoridades recomiendan a la población revisar su casa, patio y techo cada tercer día para evitar acumulaciones de agua. Se deben lavar con jabón y cepillo los recipientes que puedan guardar agua; hay que voltear los que no se estén usando; tapar aquellos en los que se almacene agua, y desechar cualquier traste o recipiente que ya no tenga uso.

Otras medidas de prevención son: Usar camisas de manga larga y pantalón para dificultar la picadura de mosquitos; usar productos repelentes de insectos; mantener mosquiteros de puertas y ventanas en buen estado y de ser posible, instalar pabellones en las camas, sobre todo en regiones húmedas.

A nivel estatal y municipal, se pide eliminar latas, botellas, llantas, cubetas, envases de bebidas y otros recipientes que ya no tengan un uso específico ni frecuente.

Los Servicios de Salud reportaron 242 casos confirmados de dengue en el primer semestre de este 2025, lo que representa una reducción de 68 por ciento respecto a los 776 casos que se presentaron en el mismo periodo de 2024. En Villa de Pozos, residentes de Ciudad Satélite reportaron hace poco que, en su sector, no se han realizado operativos de fumigación contra el mosquito.

