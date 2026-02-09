Refuerzan prevención por sarampión y varicela en SLP

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí reforzó la campaña informativa para que madres y padres de familia identifiquen oportunamente el sarampión y la varicela, dos enfermedades contagiosas que se presentan con mayor frecuencia en la infancia.

De acuerdo con la información oficial, el sarampión se manifiesta con fiebre alta, tos, ojos enrojecidos y manchas rojas pequeñas en la piel, distribuidas de forma uniforme y sin ampollas. En contraste, la varicela suele provocar fiebre leve y ampollas con líquido, que aparecen de manera irregular en distintas partes del cuerpo y generan comezón intensa.

Aunque ambas enfermedades se contagian con facilidad, los síntomas permiten diferenciarlas, principalmente por el tipo de lesiones cutáneas y la intensidad de la fiebre.

Ante la presencia de síntomas, se recomienda mantener a la niña o niño en casa, evitar la automedicación y acudir a valoración médica en clínicas y hospitales del sistema IMSS-Bienestar. También se pide informar a la escuela para reforzar medidas preventivas y proteger a la comunidad escolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades indicaron que los demás integrantes de la familia pueden continuar con sus actividades siempre que no presenten síntomas y cuenten con esquema de vacunación completo, aunque deben mantenerse en vigilancia.

El regreso a clases del menor enfermo deberá realizarse solo cuando ya no exista riesgo de contagio: en la varicela, cuando desaparezcan las ampollas, y en el sarampión, conforme a indicación médica.

Finalmente, se aclaró que el programa Apoyo Seguro al Estudiante no cubre tratamientos por sarampión ni varicela, ya que está destinado únicamente a lesiones o accidentes dentro de los planteles. No obstante, se mantienen campañas de vacunación estatales y federales en clínicas y centros de salud.