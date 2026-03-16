Refuerzan seguridad en parajes turísticos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se están reforzando acciones preventivas en parajes turísticos y centros recreativos acuáticos de San Luis Potosí con miras a la próxima temporada vacacional.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado, estas medidas buscan mejorar las condiciones de seguridad para visitantes locales, nacionales y extranjeros que acuden a destinos turísticos de la entidad.

Según la información oficial, la dependencia mantiene coordinación con prestadores de servicios turísticos para prevenir riesgos y fortalecer la atención a los visitantes en distintos puntos del estado.

El comunicado señala que recientemente se realizó una reunión de trabajo en la Cueva del Agua, en el municipio de Aquismón, en la que participaron lancheros de las zonas de La Morena, Tanchachín y El Cafetal.

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En ese encuentro, el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, expuso —según el documento— recomendaciones de seguridad y subrayó la importancia de que los prestadores de servicios ofrezcan actividades turísticas con medidas preventivas claras para proteger a los visitantes.

Asimismo, la CEPC indicó que mantiene revisiones periódicas en balnearios y centros recreativos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de medidas de protección y seguridad.

El comunicado agrega que el pasado fin de semana personal operativo realizó supervisiones en el balneario de Gogorrón, donde, según la dependencia, se registró una alta afluencia de visitantes.