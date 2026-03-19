Regidor denuncia opacidad en subastas de predios

El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gustavo Mercado Garay, denunció falta de transparencia en el proceso de subasta pública de 18 predios municipales, realizada este 17 de marzo en la Unidad Administrativa Municipal.

El edil señaló que, aunque la subasta se llevó a cabo tras la desafectación de los inmuebles aprobada en sesión de Cabildo semanas atrás, los integrantes del cuerpo edilicio no cuentan con información detallada sobre el procedimiento ni sus resultados.

"Mi respuesta concreta sería que el Ayuntamiento ha sido opaco con los regidores, no ha sido transparente y no se nos han entregado las herramientas para poder auditar y vigilar este procedimiento tan importante", declaró.

Mercado Garay explicó que, desde el inicio, propuso la creación de una Comisión Especial de Vigilancia para supervisar el proceso de subasta; sin embargo, esta no fue dotada de facultades vinculantes, lo que limita su capacidad de actuación frente al Comité de Subastas y otras áreas involucradas.

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En ese sentido, criticó que su iniciativa para fortalecer dicha comisión no fue incluida en los puntos de Cabildo, lo que, dijo, evidencia un "filtro y censura" hacia las propuestas de los regidores.

Ante esta situación, el regidor adelantó que convocará a una sesión el próximo viernes, en la que buscará llamar a comparecer a funcionarios municipales y a integrantes del Comité de Subastas para que informen sobre el desarrollo del proceso, los participantes y la asignación de los predios.

"Queremos saber cómo se llevó a cabo la subasta, quiénes presentaron posturas legales y quiénes finalmente obtuvieron los inmuebles", indicó.

Asimismo, subrayó la importancia de transparentar los avalúos realizados por peritos, quienes, dijo, deberían justificar públicamente los valores asignados a los terrenos, además de asumir la responsabilidad legal correspondiente en caso de irregularidades.

Finalmente, Mercado Garay reiteró que, una vez obtenida la información, buscará hacerla pública, en congruencia con el objetivo original de la comisión de vigilancia: garantizar la transparencia en el manejo del patrimonio municipal.