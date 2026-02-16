Registran daños en balneario del parque Tangamanga I

La organización civil Cambio de Ruta regresó al centro acuático Tangamanga Splash. Ahora, recabaron evidencias de todo lo que fue retirado con maquinaria, además de organizar una protesta por unos minutos, para manifestar la inconformidad por la destrucción de las instalaciones que ya estaban en pie y el proyecto de ampliar el área recreativa.

Protesta y denuncia de Cambio de Ruta

La convocatoria original fue emitida la semana pasada, con el fin de buscar alguna reunión de civiles para que atestigüen el tipo de construcción que según Cambio de Ruta comprometería un daño ambiental a la zona arbolada.

Los integrantes de la organización constataron que los constructores retiraron una parte de los árboles y destruyeron las obras que ya había aportado la administración estatal anterior, tales como dos albercas techadas que eran utilizadas con fines terapéuticos y de entrenamiento. Esa infraestructura ya desapareció.

Impacto en las instalaciones y vigilancia

También denuncian la demolición de todas las instalaciones de baños y vestidores, además del retiro de vegetación de la zona que ellos consideran para la ampliación de la zona.

Entre los trabajos, recabaron algunas fotografías aéreas, aún arriesgándose, porque a los alrededores, personal de la Guardia Civil del Estado no permite el vuelo de drones y cada persona que eleva un aparato es obligada a bajarlo de inmediato.

El centro acuático se ubicaba en el lado sur del parque recreativo, en la misma zona donde se ubica el hangar destinado a los helicópteros tanto del gobierno estatal como de visitantes, usual en el caso de organización de eventos o asistencia de funcionarios federales a las actividades del Centro de Convenciones de San Luis Potosí o relacionadas con el mismo gobierno.

Los expedientes de la organización civil incluyen fotografías tomadas por personas que llegaron al lugar a pie.