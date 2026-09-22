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Reincide propietario de basurero clandestino

Por Leonel Mora

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Reincide propietario de basurero clandestino
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      El tiradero clandestino ubicado en Calle 24 y avenida Ricardo B. Anaya, en el sector de La Libertad de Villa de Pozos, es el mismo que ya había sido clausurado por la Dirección de Gestión Ambiental el pasado 1 de abril. En ese entonces se ordenó su remediación total, pero, al parecer, ha habido reincidencia. La dependencia volverá a revisar el terreno y aplicará nuevas multas si éstas se justifican.

      La reincidencia fue detectada este fin de semana, según una nota publicada en este mismo medio informativo, lo que generó dudas sobre la efectividad de las sanciones y el seguimiento municipal a tiraderos clandestinos.

      Al parecer, se trata del mismo que se incendió el 27 de marzo de este año, hecho que llevó a la clausura formal del predio tras verificarse que operaba como basurero clandestino. En aquella ocasión, la dependencia ambiental acordonó los accesos, colocó sellos de clausura e inició un procedimiento administrativo contra el propietario, Ramón "N", quien quedó obligado a retirar la totalidad de los residuos y completar la remediación ambiental conforme al reglamento municipal. Cinco meses después, el predio vuelve a mostrar acumulación de basura.

      El gobierno de Villa de Pozos informó que se revisará nuevamente el sitio y se procederá conforme al reglamento. La reincidencia apunta a que la remediación ordenada en abril no fue suficiente o no se mantuvo bajo vigilancia. De confirmarse la operación irregular, el propietario podría enfrentar una multa adicional, además de la reactivación del procedimiento administrativo.

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