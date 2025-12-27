logo pulso
Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

En el altiplano también se espera un ambiente frío de hasta 7°C

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 10:26 a.m.
A
Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el Frente Frío número 24 mantiene probabilidad de lluvias y tormentas puntales principalmente por la mañana en la zona huasteca de San Luis Potosí. 

Indicó que las temperaturas máximas serán de hasta 23°C en zona centro y de 29°C en zona huasteca.

En cuanto a las temperaturas mínimas se esperan hasta de 3°C en zona centro y 7°C zona altiplano.

RECOMENDACIONES:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.

