Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el Frente Frío número 24 mantiene probabilidad de lluvias y tormentas puntales principalmente por la mañana en la zona huasteca de San Luis Potosí.

Indicó que las temperaturas máximas serán de hasta 23°C en zona centro y de 29°C en zona huasteca.

En cuanto a las temperaturas mínimas se esperan hasta de 3°C en zona centro y 7°C zona altiplano.

RECOMENDACIONES:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.