Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro
En el altiplano también se espera un ambiente frío de hasta 7°C
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el Frente Frío número 24 mantiene probabilidad de lluvias y tormentas puntales principalmente por la mañana en la zona huasteca de San Luis Potosí.
Indicó que las temperaturas máximas serán de hasta 23°C en zona centro y de 29°C en zona huasteca.
En cuanto a las temperaturas mínimas se esperan hasta de 3°C en zona centro y 7°C zona altiplano.
RECOMENDACIONES:
En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.
