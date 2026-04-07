Reporta la Canaco muy buenas ventas

Negocios del Centro Histórico reportan buenas ventas, luego de los eventos masivos y las visitas de turistas.

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Mauricio Mahbub Tamez, confirmó los buenos números presentados por Rosaura Gómez Oliva, titular de la presidencia de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), quien en su segunda semana al frente del organismo empresarial, afirmó que había muy buenos números en materia de llegada de turistas.

Mahbub Tamez explicó que hay reportes de que en algunos hoteles, había lleno hasta de 90 por ciento de cuartos, sobre todo en los días de afluencia más alta de visitas.

Dijo que es de celebrarse que la alcaldía de la capital hubiera extendido los horarios de sitios tales como restaurantes, en el entendido de que durante el Festival San Luis en Primavera, por lo general el centro se moría a las 10 de la noche, porque la gente encontraba cerrados los negocios que podían dar vida a la ciudad.

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Advirtió que fueron las propias autoridades quienes facilitaron las condiciones para que la vida nocturna de San Luis Potosí fuera más atractiva en temporada vacacional, es decir, era una ciudad viva y además, se movilizó la economía como no hubiera ocurrido si las autoridades hubieran prohibido la ampliación de horarios.

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"Fue una buena idea porque los habitantes de San Luis Potosí y los visitantes tanto nacionales como extranjeros, encontraron alternativas para ir a cenar o a convivir con su familia o amigos, en horas para las que la ciudad merece estar viva en periodo vacacional".