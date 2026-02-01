logo pulso
Reporta Seguridad 274 detenciones en una semana

Aseguran armas, droga y vehículos.

Por Redacción

Febrero 01, 2026 11:18 a.m.
A
Reporta Seguridad 274 detenciones en una semana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que, del 24 al 30 de enero, fueron detenidas 274 personas en distintos puntos de San Luis Potosí, como parte de operativos preventivos y de seguridad desplegados en los 59 municipios de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, cinco personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y 269 ante la Fiscalía General del Estado, por su presunta relación con diversos hechos delictivos.

En el mismo periodo, las autoridades reportaron la recuperación de 26 vehículos, entre ellos 21 automotorescinco motocicletas y unidades de carga, como resultado de operativos conjuntos entre la Guardia Civil Estatal, policías municipales y la Policía de Investigación, incluido el operativo denominado "Rastreador".

Asimismo, se informó el aseguramiento de droga, consistente en 2 kilos 617 gramos de marihuana454 dosis de metanfetamina23 de cocaína y cuatro de crack, además del desmantelamiento de una presunta red de vigilancia criminal, con el retiro de siete cámaras.

En materia de armamento, la SSPCE reportó el decomiso de siete armas de fuego19 cargadores244 cartuchos útilesun arma artesanalocho armas prohibidas123 artefactos ponchallantas y tres placas balísticas, como parte de los dispositivos de seguridad implementados en el estado.

