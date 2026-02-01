Reporta Seguridad 274 detenciones en una semana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que, del 24 al 30 de enero, fueron detenidas 274 personas en distintos puntos de San Luis Potosí, como parte de operativos preventivos y de seguridad desplegados en los 59 municipios de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, cinco personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y 269 ante la Fiscalía General del Estado, por su presunta relación con diversos hechos delictivos.

En el mismo periodo, las autoridades reportaron la recuperación de 26 vehículos, entre ellos 21 automotores, cinco motocicletas y unidades de carga, como resultado de operativos conjuntos entre la Guardia Civil Estatal, policías municipales y la Policía de Investigación, incluido el operativo denominado "Rastreador".

Asimismo, se informó el aseguramiento de droga, consistente en 2 kilos 617 gramos de marihuana, 454 dosis de metanfetamina, 23 de cocaína y cuatro de crack, además del desmantelamiento de una presunta red de vigilancia criminal, con el retiro de siete cámaras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Tráiler volcado bloqueó la Carretera 57 El accidente ocurrió cerca de la medianoche, a la altura del entronque a Villela, y dejó tráfico detenido por varias horas

En materia de armamento, la SSPCE reportó el decomiso de siete armas de fuego, 19 cargadores, 244 cartuchos útiles, un arma artesanal, ocho armas prohibidas, 123 artefactos ponchallantas y tres placas balísticas, como parte de los dispositivos de seguridad implementados en el estado.