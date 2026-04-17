logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reportan otro posible caso de miasis en Valles

Autoridades federales no han validado los seis casos reportados en la región

Por Huasteca Hoy

Abril 17, 2026 06:46 p.m.
A
Reportan otro posible caso de miasis en Valles

CIUDAD VALLES.– Un nuevo posible caso de miasis habría sido atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de esta ciudad, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de autoridades sanitarias.

De acuerdo con información preliminar, se trata de una mujer de 73 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión, quien ingresó al Hospital General de Zona No. 6 con un probable cuadro de esta afección. Según se reporta, su estado de salud no se vio comprometido y fue dada de alta el pasado miércoles.

Este caso se sumaría a otros reportes recientes en la región, que ya suman al menos seis situaciones similares; sin embargo, ni el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ni la Secretaría de Salud federal han confirmado oficialmente estos episodios.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un posicionamiento específico sobre este nuevo caso, por lo que la información se mantiene en calidad de preliminar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Detectan otro caso humano de miasis

Una adulta mayor de la comunidad de Tandzumadz, de Huehuetlán

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan otro posible caso de miasis en Valles
Reportan otro posible caso de miasis en Valles

Reportan otro posible caso de miasis en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades federales no han validado los seis casos reportados en la región

Anuncian 25 nuevas canchas de fútbol
Anuncian 25 nuevas canchas de fútbol

Anuncian 25 nuevas canchas de fútbol

SLP

Redacción

Villa de Pozos concentrará la mayor cantidad

Sara Rocha confirma a Enrique Galindo como carta fuerte del PRI
Sara Rocha confirma a Enrique Galindo como carta fuerte del PRI

Sara Rocha confirma a Enrique Galindo como "carta fuerte" del PRI

SLP

Ana Paula Vázquez

El PRI trabaja en su estructura territorial y no ha definido alianzas con PAN o PVEM para 2027.

Torres Sánchez pide dejar dimes y diretes en tema del agua
Torres Sánchez pide dejar dimes y diretes en tema del agua

Torres Sánchez pide dejar "dimes y diretes" en tema del agua

SLP

Rubén Pacheco

Existen otros temas relevantes que deben debatirse entre los diferentes actores políticos, señaló