Reportan otro posible caso de miasis en Valles
Autoridades federales no han validado los seis casos reportados en la región
CIUDAD VALLES.– Un nuevo posible caso de miasis habría sido atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de esta ciudad, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de autoridades sanitarias.
De acuerdo con información preliminar, se trata de una mujer de 73 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión, quien ingresó al Hospital General de Zona No. 6 con un probable cuadro de esta afección. Según se reporta, su estado de salud no se vio comprometido y fue dada de alta el pasado miércoles.
Este caso se sumaría a otros reportes recientes en la región, que ya suman al menos seis situaciones similares; sin embargo, ni el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ni la Secretaría de Salud federal han confirmado oficialmente estos episodios.
Hasta ahora, las autoridades no han emitido un posicionamiento específico sobre este nuevo caso, por lo que la información se mantiene en calidad de preliminar.
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