Repunta la actividad industrial durante julio

Durante el mes de julio el estado de San Luis Potosí registró incrementos porcentuales en la actividad industrial con respecto al mismo mes del año pasado, lo que se traduce en un crecimiento en la mayoría de los sectores industriales a excepción del de la generación eléctrica, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, correspondiente al periodo del mes de julio del 2025, la actividad industrial en la entidad potosina registró un incremento anual del 4.4 por ciento a comparación del mismo mes del año pasado, lo que implica una construcción de 0.15 puntos porcentuales a la variación nacional.

De forma específica, el sector con el mayor crecimiento fueron las industrias manufactureras, con un 5.1 por ciento con respecto al año pasado, las cuales en el panorama nacional presentaron avances significativos juntos a las variaciones anuales de las entidades federativas de Tabasco, Michoacán y Oaxaca.

Consecutivamente, se encuentra el sector de la construcción, el cual aumentó en 2.9 por ciento anual, seguido del sector de la minería, el cual también aumentó en un 1.9 por ciento.

En contraste, el sector de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final registró una caída de 4.2 puntos porcentuales con respecto al mes de julio

del 2024.