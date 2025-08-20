Retén en Guanajuato genera "tapón" en carretera 57

Una fila de 20 kilómetros desde Tierra Quemada hasta San Diego de la Unión, produjo lo que automovilistas que circulaban por la carretera 57 denunciaron como un retén de la Policía Estatal de Guanajuato. Afectados explicaron que tras el arribo de la Guardia Nacional se destapó el tráfico, pero algunos automovilistas que se trasladaban a Querétaro desde San Luis tardaron hasta 6 horas en su viaje.

Los automovilistas consideraron innecesario un retén en esas condiciones, si se tiene en cuenta que la revisión de carreteras es competencia federal, pero además, indicaron que la detención de vehículos propicia la extorsión.

Explicaron que si se trata de una carretera federal, entonces tendría que obedecer protocolos federales y no está sucediendo así, pero además tratarían de organizar un operativo para que el tráfico sea lo más fluido posible.

"Si lo que quieren es que la gente malosa no entre a Guanajuato, ya no debería preocuparles el retén porque finalmente la gente malosa ya está en aquel territorio, y en ese caso los retenes son una mera pantalla, puntos de extorsión y escenarios de justificación de que según andan trabajando", dijo un automovilista atorado en medio del tráfico.

Un abogado potosino mandó a un familiar para Querétaro, salió a las 8 de la mañana de su casa y reportó su llegada a las 2 de la tarde, apenas para ingresar a la capital de aquel Estado.

Un ganadero informó que salió a las 10 de la mañana de la capital potosina y apenas a la una de la tarde se encontraba en el fondo fronterizo con el estado de Guanajuato, es decir, es justo ese el tiempo que realizaría en recorrido hasta San Juan del Río, o en su caso los límites con el Edomex.

"Llevo 6 kilómetros de terracería y de pronto se destapó el tráfico, lo que sucede porque la Guardia Nacional intervino para negociar que eso no puede pasar", aseguraba un automovilista a la 1 de la tarde con 30 minutos.