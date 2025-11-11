Retiran bloqueo de glorieta

Habitantes de la comunidad de Escalerillas realizaron este lunes un bloqueo en la Glorieta Real Inn para exigir una solución inmediata a la falta de suministro de agua que, aseguran, se ha prolongado por más de tres meses así como para expresar su rechazo a la construcción del ducto del Peaje a San José el cual derivó en el uso de la fuerza pública para desalojar el bloqueo.

Los manifestantes denunciaron que el desabasto se ha vuelto recurrente desde hace años y que, ante la ausencia de un servicio regular, se ven obligados a surtirse mediante pipas, muchas veces pagadas con recursos propios.

Durante la manifestación, los vecinos señalaron que no han recibido atención por parte de las autoridades municipales ni estatales, pese a insistir en gestiones previas. Aseguraron que lo único que han recibido son promesas sin cumplir y respuestas que consideran evasivas. “Nada más nos dan largas”, expresaron.

Las y los inconformes también manifestaron preocupación por el inminente arranque de la construcción del ducto que conectará la zona de El Peaje con la presa San José, obra prevista para iniciar en los próximos días. Temen que, lejos de mejorar las condiciones de la comunidad, el proyecto agrave aún más el desabasto que ya enfrentan.

Cerca de las 11:30 de la mañana representantes de Gobierno Estatal acudieron para dialogar con los manifestantes sin llegar a un acuerdo formal, por lo que para el mediodía elementos de la Guardia Civil Estatal, así como de la Guardia Civil Municipal y Policía Vial de la corporación capitalina llegaron a desalojar a los manifestantes y reabrir el tráfico vehicular. Durante este hecho se registraron golpes y empujones entre los elementos de seguridad y los habitantes de Escalerillas, los cuales expresaron indignación ante el actuar de ambas corporaciones, el cual calificaron como una represión ante una manifestación pacifica. Derivado de esto, habitantes denunciaron la detención de por lo menos tres integrantes de la comunidad.

Posteriormente, autoridades de la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y representantes ejidales de Escalerillas se presentaron en la zona para atender las denuncias de la ciudadanía y garantizar el regreso de las personas detenidas.

El delegado estatal de Conagua, Darío Fernando González Castillo, aseguró a habitantes de Escalerillas que el suministro de agua para la comunidad está garantizado y será prioridad antes que cualquier uso asociado al proyecto del ducto. Informó que la planta potabilizadora operará al 100 por ciento, con apoyo técnico de Conagua, y que se firmaron compromisos para rehabilitar y equipar pozos, además de asegurar un gasto de 10 litros por segundo incluso en temporada de estiaje.