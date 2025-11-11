Prevalece en Pozos la violencia familiar

La violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los dos delitos más denunciados en Villa de Pozos, ante lo cual, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CAVIF) del Sistema Municipal DIF informó que, en lo que va de la actual administración, ya se han atendido 412 casos.

En todos ellos, la autoridad municipal ha procurado dar atención inmediata; proteger los derechos de las víctimas y prevenir nuevas agresiones. Entre otros servicios, el CAVIF ofrece asesoría legal; medidas de protección y apoyo psicológico y social tanto a hombres como a mujeres que enfrentan situaciones de violencia o riesgo.

“A través de este espacio, se reciben reportes de presuntos actos que vulneran derechos; se emiten citatorios y se establecen medidas necesarias para proteger a las víctimas, asegurando una intervención oportuna y efectiva”, detalló la concejal presidente Teresa Rivera Acevedo respecto a la labor del CAVIF.

En los espacios de esta dependencia también se realizan convenios relacionados con visitas, guardas y custodias; pensión alimenticia y otros asuntos familiares, brindando orientación jurídica y canalizando los casos a las instancias correspondientes cuando así se requiere.

