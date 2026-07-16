Revisará el Congreso, compensaciones extras autorizadas por Interapas

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Las compensaciones extraordinarias autorizadas por la Junta de Gobierno del Interapas serán revisadas por el Congreso del Estado cuando el organismo presente su propuesta de cuotas y tarifas, en medio de los cuestionamientos que enfrenta por el desabasto de agua y las deficiencias en la prestación del servicio.

La presidenta de la Comisión del Agua, Nancy Jeanine García Martínez, informó que, aunque el Poder Legislativo no tiene facultades para autorizar los bonos otorgados al personal del organismo, sí analizará si las decisiones financieras, cuentan con sustento suficiente al momento de dictaminar la iniciativa tarifaria. explicó que el Interapas, deberá justificar el destino de los recursos mediante la exposición de motivos que acompañe su propuesta.

La legisladora señaló que el análisis no se limitará a la documentación presentada por el organismo, sino que también tomará en cuenta su desempeño operativo, los trabajos de mantenimiento y la respuesta a las constantes quejas de usuarios por la falta de agua en distintas colonias, a fin de determinar si las prioridades presupuestales corresponden a las necesidades del servicio.

Además de las compensaciones para personal de Operación y Mantenimiento, el Congreso revisará la propuesta para extender hasta el 31 de diciembre de 2026 el programa de descuentos "Ponte al Día", modificación que requiere una reforma a la Ley de Cuotas y Tarifas para que el beneficio continúe vigente durante el resto del ejercicio.

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Antes de iniciar el análisis legislativo, García Martínez adelantó que buscará reunirse con el encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, Arturo Jaimes Núñez, para conocer los criterios que motivaron ambas decisiones y contar con mayores elementos para la revisión de la iniciativa que enviará el organismo.