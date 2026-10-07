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Revisarán posibles irregularidades en contratos de pipas de agua

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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      Los contratos para el servicio de pipas de agua durante la primera administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos, serán revisados por posibles irregularidades en pagos, contratación y prestación del servicio, luego de que una denuncia ciudadana señaló diferencias entre los montos destinados a los primeros proveedores y los recursos pagados posteriormente a Grupo Saserro.

      De acuerdo con la denuncia, entre octubre de 2021 y agosto de 2022 se pagaron 19 millones de pesos a Leticia Medina Pineda por el servicio de pipas, además de un supuesto adeudo de 784 mil pesos. Posteriormente, Grupo Saserro habría recibido alrededor de 260 millones de pesos durante 24 meses, por lo que el escrito solicita determinar si la diferencia entre ambos esquemas tuvo una justificación técnica y de mercado.

      La denuncia también solicita revisar el cambio en la modalidad de contratación, ya que inicialmente el servicio se habría cobrado por día y posteriormente por volumen de agua distribuida. La persona denunciante señala además posibles pagos por viajes que no se habrían realizado y un presunto conflicto de intereses relacionado con vínculos familiares atribuidos a una persona vinculada con Grupo Saserro.

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