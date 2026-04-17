Revive amparo vs. “Dinoasis”
Tribunal colegiado anula desechamiento y ordena a juez retomar el caso presentado por Cambio de Ruta
Un Tribunal colegiado “revivió” la demanda de amparo promovida por Cambio de Ruta en contra de las posibles consecuencias negativas causadas por la renovación del balneario del Parque Tangamanga 1, conocido ahora como Dinoasis Aqua Park.
Tribunal revoca desechamiento de amparo
El grupo ambientalista informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito consideró fundada la queja interpuesta contra el desechamiento del amparo 203/2026 promovido en contra del proyecto que era conocido como “Splash”.
La organización explicó que dentro de la queja 87/2026, el Tribunal Colegiado, determinó que fue incorrecto el desechamiento de la demanda de amparo por parte del Juzgado de Distrito, por lo que revocó el fallo y ordenó admitir el amparo para que continúe su trámite.
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Importancia del fallo para el Estado de derecho
Esto implica que el caso no está concluido, sino que debe ser analizado de fondo por la justicia federal, apuntó.
El fallo, señaló, representa un paso importante en la defensa del Estado de derecho, pues reafirma que los proyectos públicos deben someterse a control constitucional, que protección del medio ambiente no es opcional, y que la participación ciudadana y el acceso a la justicia son fundamentales en una democracia.
También reveló que, José Enrique Rauda López, quien aparece en registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como titular de la marca “Dinoasis Aqua Park” fue vinculado dentro del expediente para que comparezca y explique su participación en el proyecto.
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