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Ricardo Gallardo arranca la fiesta futbolera en SLP

Inauguró el festival para disfrutar los partidos de la selección en el Libertad Financiera

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Ricardo Gallardo arranca la fiesta futbolera en SLP
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      Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, arrancó este 11 de junio las actividades de "Somos Pasión Sin Límites" en el Estadio Libertad Financiera, en donde las familias podrán disfrutar la experiencia del torneo internacional de futbol con la transmisión de los partidos de México, presentaciones musicales y diversas actividades recreativas y deportivas.

      Entre porras, sonrisas, música y una gran energía que reunió a miles de familias potosinas por el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural, el Gobernador Ricardo Gallardo, junto a su familia, inició esta gran fiesta futbolera que convertirá a San Luis Potosí en uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar la pasión por el deporte más popular del mundo, esto, gracias a las condiciones de estabilidad y paz social que prevalece en las cuatro regiones de la entidad.

      Durante el arranque de actividades, niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades convivieron con el Gobernador de San Luis Potosí, quien compartió momentos de entusiasmo con las familias asistentes al entregarles balones, cilindros y playeras conmemorativas, fortaleciendo la participación y la cercanía de la gente con el deporte. Ricardo Gallardo destacó que "Somos Pasión Sin Límites" es un espacio diseñado para que las familias potosinas vivan juntas la emoción de cada encuentro deportivo, fortaleciendo los lazos sociales y familiares a través de actividades recreativas, culturales y de entretenimiento que promueven la convivencia en un entorno seguro, familiar y de tranquilidad social.

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