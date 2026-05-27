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Ricardo Gallardo C. anuncia a Katy Perry para la Fenapo 2026

Julión Álvarez y Los Tigres del Norte cerrarán la máxima fiesta de los potosinos, señala el gobernador

Por Redacción

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Ricardo Gallardo C. anuncia a Katy Perry para la Fenapo 2026
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      La estrella mundial Katy Perry coronará la máxima fiesta de las y los potosinos, así lo anunció el Gobernador de San Luis Potosí; Ricardo Gallardo Cardona en la presentación del elenco de la Feria Nacional Potosina 2026, en la que además, Julión Álvarez y Los Tigres del Norte actuarán juntos en la clausura.

      La noche de este martes, desde el Museo Laberinto de las Ciencias, el Gobernador de San Luis Potosí y el Patronato de la Fenapo dieron a conocer el extraordinario elenco artístico que actuará en el Foro Fenapo, el máximo evento de las y los potosinos que se realizará del 7 al 30 de agosto.

      Además, agrupaciones legendarias que han marcado a toda una generación serán parte de Fenapo 2026, como Mötley Crüe, Lila Downs, Yandel Sinfónico, El Bogueto, Xavi, Ramón Ayala, Oscar Maydon, Bizarrap, Sin Bandera, Kenia Os, Santa Fe Klan, Gloria Trevi, Huracanes del Norte y Los Acosta, entre muchos más.

      Gallardo Cardona dijo que, además, la Feria Nacional Potosina es un evento totalmente gratuito: entrada, estacionamiento, exposiciones culturales y comerciales y espectáculos de primer nivel de los artistas antes citados, consolidando a la Fenapo como la máxima Feria del Centro de México, pues en esta edición, participará Guanajuato como Estado invitado.

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      "San Luis Potosí sigue demostrando que es una tierra de oportunidades, de cultura, de música y de esperanza, y vamos por más, porque este gobierno no tiene límites", concluyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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