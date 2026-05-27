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Ricardo Gallardo C. apoya a Cedral con deporte, educación y movilidad

Arranca Unidad Deportiva, remodela Secundaria y arregla camino

Por Redacción

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Ricardo Gallardo C. apoya a Cedral con deporte, educación y movilidad
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      Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, continuó su gira de trabajo por el Altiplano potosino en Cedral, en donde arrancó la Unidad Deportiva Municipal, así como la remodelación total de la Secundaria Técnica No. 31 y la rehabilitación del camino El Blanco-Los Nazarios, obras de alto impacto social para las familias del municipio.

      Ante un gran recibimiento de estudiantes, trabajadores, docentes y familias de Cedral, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que la nueva Unidad Deportiva contará con canchas de futbol con césped sintético, además de un campo de béisbol, trotapista, aparatos de ejercicio y juegos infantiles, amenidades que brindan un espacio digno, equipado y moderno para que las y los jóvenes desarrollen su talento a la vez que se impulsa el esparcimiento social y familiar.

      De igual forma, con el arranque de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica No. 5, el gobernador de San Luis Potosí continúa reforzando la infraestructura educativa en el Altiplano potosino, lo que respalda el desarrollo académico de las y los estudiantes que contarán con instalaciones seguras, funcionales y equipadas para mejorar su aprendizaje y desarrollo integral.

      Asimismo, el gobernador Ricardo Gallardo destacó que la rehabilitación con carpeta asfáltica del camino El Blanco-Los Nazarios impulsará la movilidad segura en la zona, además de la conectividad de las comunidades para que transportistas, estudiantes y trabajadores se trasladen a la cabecera municipal de forma más rápida y eficiente.

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      Durante su mensaje, el gobernado Ricardo Gallardo reafirmó que su administración mantiene un apoyo sin límites para las cuatro regiones del Estado, acercando obras y acciones que durante años fueron solicitadas por las familias y que hoy, en este cambio que se vive y se siente, se convierten en una realidad.

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