Ricardo Gallardo presenta V Informe de Resultados

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"Gobernar no es solamente administrar un presupuesto; gobernar es decidir qué hacemos con el presente para cambiar el futuro", afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al presentar su Quinto Informe de Resultados, en el que hizo un balance de cinco años de obras, programas y acciones en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El Mandatario Estatal señaló que, desde el inicio de su administración, definió cuatro grandes prioridades: infraestructura, seguridad pública, programas sociales y movilidad, bajo una visión orientada a atender rezagos acumulados y ampliar oportunidades para las familias potosinas.

Gallardo Cardona sostuvo que el cambio debía sentirse directamente en la vida cotidiana de la población y no limitarse a cifras o informes, en ese recorrido destacó la transformación del antiguo Periférico en el Circuito Potosí, con cuatro puentes y un paso a desnivel; la construcción y modernización de más de 530 escuelas; la entrega de becas alimentarias, útiles, mochilas, calzado y seguro médico escolar; así como la incorporación de transporte público gratuito para estudiantes, trabajadores, amas de casa y personas con discapacidad, con el objetivo de extender este modelo a las cuatro regiones del estado.

Durante su mensaje, el Gobernador afirmó que uno de los ejes de estos cinco años ha sido llevar inversión y servicios más allá de la zona metropolitana, mediante carreteras, movilidad urbana y comunitaria, infraestructura logística, educación y seguridad, expuso que su administración ha buscado que el desarrollo llegue también a municipios, colonias y comunidades, y señaló que el trabajo territorial, escuchar directamente a las familias y tomar decisiones desde los lugares donde existen las necesidades ha sido parte del sello de su Gobierno.

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