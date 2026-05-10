Riñas y violencia en antros reactivan operativos en SLP

Las constantes riñas, hechos violentos y problemáticas registradas en bares y centros nocturnos de la capital potosina volvieron a colocar sobre la mesa la necesidad de endurecer las inspecciones y reforzar las medidas de seguridad en este tipo de establecimientos, particularmente durante fines de semana y horarios nocturnos.

Ante este panorama, la diputada local María Dolores Robles Chairez promovió un Punto de Acuerdo para exhortar a los 59 ayuntamientos del estado a implementar operativos permanentes de supervisión en bares, antros y centros nocturnos, con el objetivo de verificar que operen conforme a la ley y cumplan con medidas básicas de protección civil.

La legisladora señaló que la propuesta surge luego de diversos incidentes registrados en establecimientos de entretenimiento nocturno de la capital potosina, entre ellos la riña ocurrida el pasado 19 de abril al interior de un bar, donde tres personas perdieron la vida. Indicó que la prevención debe ser prioritaria en sitios con alta concentración de personas.

Dentro de las medidas planteadas se contempla que todos los establecimientos cuenten con un Programa Interno de Protección Civil vigente, brigadas capacitadas para responder ante emergencias y señalización visible sobre el aforo permitido. Además, se busca que las direcciones municipales de Comercio supervisen licencias de funcionamiento, horarios de cierre y el cumplimiento del giro autorizado.

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La propuesta también incluye revisar que las empresas de seguridad privada contratadas por estos negocios estén debidamente registradas ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y que su personal tenga capacitación en control de multitudes y detección de objetos prohibidos. En caso de incumplimientos, se plantea aplicar clausuras temporales hasta corregir las irregularidades detectadas.