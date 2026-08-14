Rinden homenaje a oficial soledense fallecido

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En la comandancia central de Pavón se llevó a cabo el homenaje al policía Christian Isaac Aldana Reyes, quien murió atropellado por el conductor de una pipa que intentaba huir de la policía municipal de Soledad el pasado 11 de agosto.

Los elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez rindieron un homenaje al oficial, integrante del Agrupamiento Panteras, en un acto solemne donde se hizo guardia de honor.

Durante el homenaje se entregó a la familia el uniforme del oficial y una bandera de México, se hizo el disparo de salvas de honor, toque de silencio y el pase de lista.

El director de la corporación municipal, Víctor Aristarco Serna Piña, durante su discurso destacó el compromiso del oficial en el servicio público y afirmó que desde su incorporación a las filas de la policía municipal hasta el último momento cumplió con su deber, al participar en acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población.

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Sostuvo que el oficial se ganó el cariño de sus compañeros de trabajo como de la ciudadanía debido a su vocación, cuyo compromiso y entrega fueron parte de sus virtudes.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, expresó sus condolencias a la familia del oficial y resaltó que su valentía, entrega y sacrificio no serán olvidados.

"Aquí en esta comandancia, su memoria tendrá un espacio significativo y su desempeño como agente de la Guardia Civil Municipal permanecerá como ejemplo de honor, compromiso y servicio", expuso.

El funcionario afirmó que se dará acompañamiento a los familiares de Cristian, desde los gastos funerarios, sepultura y demás apoyos que se brindan a los elementos fallecidos en cumplimiento de su deber.