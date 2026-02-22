logo pulso
Rita Ozalia Rodríguez lidera encuentro con militantes en Huehuetlán

La presidenta estatal de Morena en San Luis Potosí se reunió con militantes y autoridades locales para revisar la estructura del partido.

Por Redacción

Febrero 22, 2026 01:55 p.m.
Rita Ozalia Rodríguez lidera encuentro con militantes en Huehuetlán

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, encabezó un encuentro con militantes y simpatizantes en el municipio de Huehuetlán, como parte de una gira por el Séptimo Distrito Federal.

El evento se realizó en la galera municipal. Durante su intervención, llamó a fortalecer la organización territorial y la afiliación al partido en la entidad, y señaló que los programas sociales federales se entregan de manera directa a la población. También afirmó que el proyecto denominado Cuarta Transformación debe consolidarse en San Luis Potosí.

Previamente, informó que sostuvo reuniones de trabajo con referentes territoriales y alcaldes emanados de Morena en la región para revisar la estructura organizativa en colonias y comunidades.

Durante el acto se mencionó la modernización de la carretera Valles–Tamazunchale como uno de los proyectos federales en la región Huasteca.

Al encuentro asistieron el alcalde de Huehuetlán, Ramón Martínez Avitud, así como diputadas y diputados federales y locales vinculados al partido.

SLP

Redacción

La presidenta estatal de Morena en San Luis Potosí se reunió con militantes y autoridades locales para revisar la estructura del partido.

