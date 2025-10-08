logo pulso
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

SLP

Robo de carga y narcomenudeo, focos rojos en SL

México Evalúa registra alta incidencia de estos delitos en la entidad entre enero y agosto

Por Rolando Morales

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Robo de carga y narcomenudeo, focos rojos en SL

De acuerdo con la organización México Evalúa, entre enero y agosto del presente año, el estado de San Luis Potosí figura como un foco en narcomenudeo y robo a transportista con riesgos crecientes en la seguridad logística.

Según el más reciente reporte cuatrimestral de violencia delictiva en México, durante el mencionado periodo, la entidad potosina mantiene una tasa de 274.6 casos de narcomenudeo por cada 100 mil habitantes, siendo estado con la mayor cifra a nivel nacional y un incremento anual del 74.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024.

Junto a Guanajuato y Colima, San Luis Potosí concentran las tasas más altas, superando los 180 casos por cada 100 mil habitantes y convirtiéndose en epicentros críticos de la dinámica nacional.

Mientras que en el caso del robo a transportista este se sigue concentrado principalmente en Puebla, el Estado de México y en San Luis Potosí, que encabezan las tasas más altas a nivel nacional. Tan solo en la entidad potosina de enero a agosto se registró una tasa promedio de 8.3 casos por cada 100 mil habitantes, esto a pesar de que se contabilizó una disminución anual del 16.9 por ciento.

El informe de México Evalúa, también destaca que en la entidad potosina se tiene un patrón regular en el caso de la extorsión, con una tasa inferior al promedio nacional del año anterior, pero con una tendencia anual al alza.

De enero a agosto se registró una tasa de 3.7 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, un incremento del 28.4% con respecto al mismo periodo del 2024, siendo San Luis la novena entidad con la mayor alza en todo el país.

