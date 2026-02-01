logo pulso
Robo en centro comercial salpica a taxi

Gobierno estatal advirtió suspensión y posible cancelación de la concesión.

Por Rubén Pacheco

Febrero 01, 2026 01:07 p.m.
A
Las verificaciones permanentes que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los taxistas no tienen la finalidad de generar molestias, sino establecer orden, asumió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

El martes pasado, la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a José N. alias "El Kike" de 42 años y Alma N. de 36 años como presuntos responsables de haber incursionado en una tienda de Plaza El Paseo, donde intentaron sustraer productos sin pagar el importe y luego huyeron en un taxi.

Torres Sánchez exteriorizó que cuando un carro de transporte público en la modalidad de alquiler se inmiscuye en un delito, inmediatamente se suspende de manera temporal la concesión, a fin de iniciar un proceso administrativo donde se escucha al concesionario y derivado de ello determinar la cancelación definitiva o no de la autorización.

El funcionario estatal recalcó que dicho protocolo administrativo de actuación se lleva a cabo para brindar garantías y seguridad a las y los usuarios, es decir, que al abordar un taxi se sientan seguros y que no están en peligro.

