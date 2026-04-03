Saldo blanco en Semana Santa; refuerzan vigilancia

San Luis Potosí, S.L.P.– La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene presencia en el Centro Histórico y puntos de alta afluencia durante el periodo vacacional de Semana Santa, con labores de orientación, información y atención médica básica a visitantes.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que el personal realiza recorridos en templos e iglesias ante el aumento de actividades religiosas como la visita de los siete altares, además de brindar apoyo en espacios turísticos.

Paramédicos han atendido principalmente casos de presión arterial, sin que se reporten incidentes mayores hasta el momento. Las acciones se desarrollan en coordinación con otras corporaciones ante cualquier eventualidad.

De acuerdo con la dependencia, el operativo "Semana Santa Segura 2026" se mantiene sin incidentes relevantes en eventos y sitios con alta concentración de personas, como la Copa Potosí, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, parajes naturales, centros acuáticos y la Procesión del Silencio, donde se prevé cobertura total.

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