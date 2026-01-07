Salgado Delgadillo niega despidos injustificados en Ayuntamiento

El síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, afirmó no tener conocimiento de despidos injustificados dentro de la administración municipal, pese a los señalamientos documentados por organizaciones ciudadanas como Ciudadanos Observando.

Salgado Delgadillo explicó que la sindicatura que encabeza no administra los procesos laborales, los cuales recaen en la otra sindicatura municipal. Sin embargo, reconoció que existen juicios en curso."Los juicios laborales son el pan de cada día y están dirimiéndose en los tribunales conforme a sus causas legales".

El funcionario sostuvo que las bajas realizadas hasta ahora responden al término de contratos temporales, y rechazó que exista una política de despidos injustificados."No se ha despedido a nadie injustificadamente. Han sido plazos de los contratos para los que fueron contratados".

Fue cuestionado sobre los casos difundidos por Ciudadanos Observando, que incluyen presuntas bajas de trabajadores con base, el síndico reiteró que no tiene registros directos y que el tema debe ser revisado jurídicamente.

"Estaremos analizando estas bajas. La mayoría de la que yo tengo conocimiento son por términos del contrato. Si hay demandas, las acataremos conforme a derecho", comentó.

Cabe recordar que la organización Ciudadanos Observando denunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha erogado millones de pesos en pagos de laudos laborales por despidos injustificados cometidos en administraciones pasadas, destacando que en noviembre se pagaron alrededor de 1.7 millones de pesos por 24 laudos, algunos de ellos desde 2014 y 2022, y advirtió que para 2026 se esperan más casos que podrían implicar indemnizaciones altas e incluso reinstalaciones obligatorias, lo que, según la agrupación, refleja una problemática persistente en las relaciones laborales y un impacto constante en las finanzas municipales.